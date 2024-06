Sky, le sue partite di Champions League, Europa League e Conference League non verranno trasmesse in chiaro

Importante notizia in arrivo per gli appassionati di calcio. Sembrerebbe che nei prossimi tre anni nessuna partita di Champions League, Europa League e Conference i cui diritti sono di Sky sarà trasmessa in chiara. In poche parole, le 185 partite di Champions League saranno un'esclusiva degli utenti abbonati a Sky o a Now. Stesso discorso per le altre due competizioni europee sopra citate (dunque saranno complessivamente 527 le partite).