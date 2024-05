Sky Mobile annuncia le eSIM: ecco dove potete acquistarle

A quanto pare, la possibilità di acquistare una eSIM di Sky Mobile è subordinata all'acquisto in negozio . Proprio sul sito ufficiale, l'operatore fornisce tutti i negozi abilitati alla richiesta e acquisto delle eSIM per le sue offerte mobile.

Vi ricordiamo che le eSIM consistono nelle cosiddette SIM digitali, ovvero delle SIM che per funzionare non necessitano della classica scheda fisica ma semplicemente di uno smartphone abilitato e di un codice QR per l'attivazione. Le eSIM sono compatibili con il trasferimento su altri dispositivi (per un certo numero di trasferimenti).

Per quanto concerne Sky Mobile, vi ricordiamo che l'operatore offre tre principali soluzioni per il mercato italiano: da 150 GB a 7,95 euro al mese, 200 GB a 9,95 euro al mese, e 300 GB a 11,95 euro al mese. Per maggiori dettagli vi suggeriamo di consultare il sito ufficiale dell'operatore.