Sky non si accontenta più: arriva Sky Mobile

Sono passati vent'anni da quando Sky è arrivata sul mercato televisivo italiano, e quale modo migliore per festeggiare il genetliaco che annunciare una grande novità nel settore della telefonia mobile?

Già il lancio di Sky Wi-Fi aveva lasciato intuire le ambizioni dell'azienda, ma la notizia di oggi è di tutt'altro impatto: nei primi mesi del 2024 arriverà Sky Mobile, frutto di una partnership con Fastweb (leggi anche: come funziona Sky Glass).

L'accordo consente alla piattaforma di streaming (che ora è molto di più) di completare la propria offerta di servizi per la connettività. Secondo quanto annunciato, Sky Mobile sarà un'offerta completa e semplice, che include il 5G e "tutti i minuti, SMS e Giga" di cui i clienti possono avere bisogno.

Sky punta inoltre su trasparenza, in quanto non ci saranno vincoli di durata né costi nascosti, e su convenienza, con un'offerta completa a un prezzo vantaggioso.

Ulteriori dettagli non sono stati comunicati, ma oltre al fatto che Sky Mobile si appoggerà a FastWeb (che ricordiamo a sua volta si appoggia su rete TIM e da ottobre 2022 anche su rete WindTre, ma non in contemporanea), sappiamo che verrà lanciata nei primi mesi del 2024.

A commentare la notizia è stato direttamente l'AD di Sky, Andrea Duilio, da due anni al timone dell'azienda ma con anni di esperienza nei maggiori gruppi telefonici mondiali, che intervistato dal Corriere ha ribadito l'intenzione di essere un punto di riferimento per le famiglie Sky.