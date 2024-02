I successi di Sinner vi hanno entusiasmato? Ecco la novità di Sky per gli amanti del tennis (e non solo)

Niente più dei successi di un campione alimenta l'entusiasmo attorno a uno sport: ne sono stati testimoni la pallanuoto con il Settebello degli anni '90, lo sci con Alberto Tomba, sempre in quegli anni magici, e adesso il tennis con Jannik Sinner. Proprio a questo proposito, Sky ha la soluzione perfetta per soddisfare le richieste degli utenti (sapete come funziona Sky Glass?).

La piattaforma di streaming ha infatti appena lanciato Sky Sport Plus, che consente di accedere al grande tennis (e in futuro anche alla Premier League e alla Formula 1) in una maniera più completa e personalizzata.

Come funziona? Da ieri 12 febbraio andando sul canale Sky Sport Tennis al 203, premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite o il tasto interattività su Sky Glass, potrete infatti accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.