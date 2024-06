Arriva in Italia Sky Stream, il TV Box con Entertainment OS: costi e funzioni

Ieri, 3 giugno, in Italia ha debuttato Sky Stream, il TV Box che riunisce in un'unica interfaccia i contenuti Sky sia live che on demand, raggiungibili via Internet, oltre che quelli inclusi nelle principali app di streaming e dei canali in chiaro. Sky Stream è acquistabile sul sito ufficiale di Sky, nei negozi Sky oppure contattando il numero 141, insieme ad un'offerta Sky TV.

Per ottenere il TV Box di Sky occorre pagare un costo di attivazione di 19 euro (in promozione visto che il costo standard è pari a 99 euro). Al termine dell'operazione di acquisto, Sky Stream verrà consegnato a casa entro 72 ore. Per l'installazione, inoltre, non occorre alcun intervento da parte di un tecnico. Difatti, basterà collegare alla presa di corrente e alla propria TV tramite una porta HDMI. Successivamente sarà necessario collegarlo alla rete internet con WiFi oppure via Ethernet.