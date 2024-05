Sky Stream è il nuovo box di Sky che vuole diventare il centro dello streaming di casa

Entertainment OS "esce" dai TV Sky Glass e approda su tutti i televisori con Sky Stream, il nuovo box di Sky per vedere i contenuti della piattaforma, oltre ai canali in chiaro e alle app

Sulla strada per diventare un vero e proprio aggregatore di contenuti e non "solo" una pay TV o piattaforma di streaming, Sky presenta il suo nuovo box che porta il sistema operativo Entertainment OS su tutti i TV (sapete come funziona Sky Glass?). Stiamo parlando di Sky Stream, un dispositivo in arrivo la prossima settimana e che consente di rendere la visione di qualsiasi contenuto estremamente semplice e immediata.

Cos'è Sky Stream

Sky Stream è un piccolo box associato al codice cliente Sky da collegare al TV tramite cavo HDMI con capacità 4K HDR e che è alimentato da Entertainment OS, lo stesso sistema operativo di Sky Glass. Il dispositivo consente la visione dei canali Sky e del digitale terrestre, oltre che delle principali app di streaming come Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, RaiPlay, Discovery+, Paramount+, Apple TV+ e Mediaset Infinity Il dispositivo quindi necessita di un collegamento a Internet di almeno 10 mbit/sec, ma meglio in banda ultralarga (superiore a 30 mbit/sec), ma niente parabole o interventi di tecnici. Lo collegate e siete pronti a utilizzarlo.

Quali sono le sue funzionalità? Chi avrà utilizzato Sky Glass sa già cosa aspettarsi: con Sky Stream avrete la possibilità di accedere a tutti i contenuti da un unico luogo. Basta per esempio pronunciare il nome di un attore e vedrete comparire tutti i film e le serie TV disponibili sulle diverse piattaforme. Non dovrete passare da un'app all'altra o navigare su interfacce diverse, perché dalla home potrete vedere tutti i contenuti che potrebbero interessarvi, con raccomandazioni mirate e che attingono dalle diverse piattaforme. E per non perdervi nemmeno un minuto del vostro programma preferito potrete mettere in pausa la TV e, con la funzione Restart, far ripartire dall'inizio il programma in onda, anche in diretta e sui principali canali in chiaro. Sky Stream inoltre è multiutente: ogni componente della famiglia inoltre avrà un suo profilo a disposizione che consente di creare una playlist personale (fino a 5), dove raccogliere i contenuti preferiti di tutte le piattaforme e accedervi in ogni momento, e ottenere suggerimenti personalizzati.

C'è un altro aspetto. Sulla pagina dedicata al dispositivo, Sky ribadisce come si possa portare Sky Stream dove si vuole, grazie alle sue dimensioni ridotte e alla semplicità di configurazione. In teoria non si possono vedere i contenuti di Sky al di fuori dell'abitazione principale, per questo ci sarebbe Sky Go, quindi non sappiamo se questa affermazione implichi che si possa usare anche nella casa delle vacanze. Sky Stream infine è dotato di un telecomando Bluetooth, che consente di navigare nell'interfaccia tramite pulsanti o anche con i comandi vocali.

Quando arriva Sky stream

Sky Stream sarà disponibile per i nuovi utenti dal 3 giugno. Il lancio sarà accompagnato da una campagna di comunicazione, ma stando a quanto riportato da alcuni siti come DDay, all'inizio il box sarà disponibile solo per i nuovi clienti e per un solo TV. Più avanti nel corso dell'anno dovrebbe essere possibile collegare più box con lo stesso abbonamento, il che dovrebbe aprire le porte alla possibilità di passare da altri dispositivi Sky a Stream. A riguardo però non ci sono comunicazioni ufficiali.