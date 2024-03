Nuovo matrimonio tra Sky e Premiere League: accordo fino al 2028

Arrivano delle belle notizie per coloro che sono abbonati Sky e che sono appassionati di calcio. Il colosso della pay TV ha appena annunciato il nuovo accordo per la trasmissione della Premiere League .

Le partite del campionato inglese verranno trasmesse su Sky e in streaming su NOW. Ci saranno quelle della stagione 2024/2025, per poi proseguire per altre 3 stagioni, fino al 2027/2028. Verranno trasmesse fino a 10 partite in diretta per ogni turno di campionato.

Ci saranno le partite del Friday Night, ovvero il match che storicamente viene giocato nella serata del venerdì, e quelle del Monday Night. Correlati alle partite di Premiere League, ci saranno anche altri appuntamenti come Premier League Remix, per rivedere i momenti salienti di tutte le partite della giornata, e Premier League Stories, che invece è centrata su specifici personaggi del campionato inglese.

Si tratta di un investimento importante per Sky, il quale punta sull'esclusività del massimo campionato inglese in Italia per ulteriori tre anni.

La Premiere League su Sky sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio che hanno il pacchetto Sky Calcio, così come potranno vederla coloro che sono abbonati al pacchetto Sport di NOW TV.