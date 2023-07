Sky e Vodafone premiano i clienti con buoni Amazon piuttosto interessanti

Sono giorni di iniziative speciali per i clienti Sky e Vodafone. Procedendo con ordine, i già clienti Sky che sottoscrivono un'offerta di rete fissa Sky Wifi potranno ottenere un buono regalo Amazon in omaggio dal valore di 50 euro. Nello specifico, l'offerta andrà attivata online. Successivamente, si riceverà un'email indicante tutte le informazioni per richiedere il buono. In particolare, occorrerà premere sul link contenuto nell'email (entro una settimana), inserire tutti i dati richiesti e attendere la conferma.

Ricordiamo ancora una volta che per ottenere questo buono Amazon è necessario essere già clienti Sky e attivare una delle offerte Sky Wifi, incluse quelle con le opzioni Voce Unlimited, Ultra Wifi e Voce Estero. Tra l'altro, dal 3 luglio 2023 il prezzo scontato per queste offerte è di 24,90 euro al mese per un anno. Infine, Sky prevedere di erogare un massimo di 1000 premi, pari ad un valore complessivo di 50.000 euro. La promozione, tra l'altro, è valida esclusivamente in Italia.