Sky Wifi alza la posta per il Black Friday: si può riscattare un buono Amazon da 100 euro

Siamo abituati al Black Friday come una campagna di offerte che coinvolge soprattutto prodotti fisici. Negli ultimi anni il Black Friday si è diffuso particolarmente a livello globale, e ormai coinvolge anche gli operatori che forniscono servizi di connettività.

Tra questi troviamo Sky Wifi, il servizio per la connettività a internet di Sky, da tempo attivo anche nel mercato italiano. Proprio in occasione del Black Friday, Sky Wifi ha deciso di lanciare una nuova iniziativa promozionale.

La nuova promozione di Sky Wifi in realtà rafforza quella che era già presente fino a qualche giorno fa, la quale prevedeva un buono Amazon da 75 euro in regalo per tutti coloro che avessero attivato una nuova offerta. La nuova promozione di Sky Wifi prevede un buono Amazon di ben 100 euro.

L'offerta appena descritta per Sky Wifi sarà valida fino al prossimo 27 novembre. La promozione è dedicata a coloro che sono già abbonati a Sky e che intendono attivare l'offerta Sky Wifi: questa include connettività in fibra, Sky Wifi Hub a un prezzo mensile di 24,90 euro.

L'offerta non prevede alcun costo di attivazione, ma per riscattare il buono Amazon da 100 euro sarà necessario procedere all'attivazione online. A questo indirizzo trovate tutti i dettagli per l'attivazione. Vi ricordiamo che c'è tempo fino al 27 novembre, sicuramente un ottimo modo per approfittare delle offerte Amazon.