Sky Wifi lancia due promo imperdibili: fibra a 20,90 euro al mese o buono Amazon per i già clienti Sky TV

Ieri è stato il giorno dell'arrivo di Sky Stream, il nuovo box Internet di Sky che vuole diventare il centro dello streaming casalingo, e per l'occasione l'azienda ha lanciato due promozioni per Sky Wifi (a proposito, se siete in cerca di un nuovo fornitore per la fibra, date un'occhiata al nostro strumento per trovare il miglior prezzo sul mercato). La prima è dedicata ai nuovi clienti, e consente di attivare la fibra a 20,90 euro al mese per 18 mesi (invece di 29,90 euro al mese) se si abbinano anche Sky TV e Sky Cinema (con l'opzione di aggiungere Sky Stream), mentre la seconda è per i già clienti Sky TV e permette di ottenere un buono Amazon da 100 euro. Scopriamo come funzionano.

Sky Wifi con TV e Cinema: tutti i dettagli

La promozione di rete fissa Sky che consente di ottenere Sky Wifi a 20,90 euro al mese per 18 mesi è dedicata ai nuovi clienti che sottoscrivono contestualmente un abbonamento Sky TV + Sky Cinema, con possibilità di scegliere tra Sky Q via satellite o Sky Stream. L'offerta è disponibile da ieri 3 giugno fino al 23 giugno, salvo proroghe o cambiamenti. Nel dettaglio, l'offerta, che è disponibile solo online a questo indirizzo, consente di ottenere: Sky Wifi a 20,90€/m (anziché 29,90€/m) con connessione internet illimitata in FTTC (Super Internet) su rete Fastweb con velocità fino a 200 / 100 Mbps in download e 30 / 20 Mbps in upload o Fibra FTTH (Fibra100%) su rete Open Fiber con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload modem Wifi Hub in comodato d'uso gratuito

a 20,90€/m (anziché 29,90€/m) con connessione internet illimitata Sky TV e Sky Cinema a 14,90€/m (anziché 39€/m), che include Show, serie Sky Original e internazionali e i documentari, Sky Cinema con Paramount+ senza costi aggiuntivi

a 14,90€/m (anziché 39€/m), che include Show, serie Sky Original e internazionali e i documentari, Sky Cinema con Paramount+ senza costi aggiuntivi Attivazione Sky Wifi a O€ anziché 49€

Sky Wifi a O€ anziché 49€ Sky Stream a 19€ anziché 99€

a 19€ anziché 99€ Prezzo complessivo: 35,80€ al mese per 18 mesi invece di 63,00€ al mese Per quanto riguarda Sky Wifi, in fase di attivazione potete scegliere se attivare l'opzione Voice Unlimited, gratuita per i primi 18 mesi e poi 5 euro al mese. In questo caso dovrete scegliere tra Sky Wifi, che costa 20,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi 29,90 euro al mese, e Sky Wifi Plus, che include chiamate illimitate al prezzo di 20,90 euro al mese per i primi 18 mesi e poi 34,90 euro al mese. Dopo aver attivato l'offerta potete aggiungere l'opzione Ultra Wifi per ottenere due Sky Wifi Spot in comodato d'uso gratuito al prezzo di 3 euro al mese. In questo caso le opzioni disponibili sono Sky Wifi Ultra, che costerà 23,90 euro al mese per 18 mesi e poi 32,90 euro al mese, o Sky Wifi Ultra Plus, che include le chiamate illimitate e costa 23,90 euro al mese per 18 mesi e poi 37,90 euro al mese. Come avete visto dal prospetto, oltre alla fibra vengono scontati anche i pacchetti televisivi. Sky TV passa a 9,90 euro al mese per i primi 18 mesi, invece di 25 euro, mentre Sky Cinema viene scontato a 5 euro al mese per i primi 18 mesi invece di 14 euro. Se contestualmente si opta per l'acquisto di Sky Glass, la promozione è ancora più interessante, in quanto si ottiene un ulteriore sconto su Sky Wifi di un euro al mese. Quindi passa a 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi, con le stesse caratteristiche viste poc'anzi. Per chi invece vuole attivare Sky Wifi senza l'abbonamento Sky TV e Sky Cinema, è disponibile la promo a 25,90 euro al mese per 12 mesi.

Già clienti Sky TV: come ottenere il buono Amazon da 100 euro con Sky Wifi

Per i già clienti Sky TV è invece attiva da ieri 3 giugno e fino a domani 5 giugno una promo flash chiamata Sky Wifi Flash Giugno 24 che consente di ottenere un buono Amazon da 100 euro se si attiva Sky Wifi. L'offerta è dedicata ai clienti già titolari di un abbonamento residenziale per i suoi servizi Pay TV (non NOW), ma che non sono ancora clienti del servizio di rete fissa Sky Wifi. Per ottenere il buono, i già clienti Sky TV devono attivare un'offerta Sky Wifi online tramite l'area "Fai da te" o tramite il supporto di un operatore telefonico. Le offerte disponibili sono Sky Wifi da 25,90 euro al mese scontato per 12 mesi, che poi passano a 29,90 euro al mese (con costo di attivazione gratuito) e Sky Wifi Plus con chiamate illimitate, da 25,90 euro al mese per 12 mesi e poi 34,90 euro al mese (con i 5 euro al mese di Voice Unlimited). In entrambi i casi, è possibile attivare l'opzione Ultra che comprende due Wifi Spot a 3 euro al mese. Dopo aver attivato l'offerta, entro i 30 giorni successivi al termine per esercitare il diritto di recesso (che ovviamente non deve essere esercitato, pena la non partecipazione all'offerta), si riceverà un'apposita email contenente le istruzioni per richiedere il buono Amazon. Il cliente dovrà cliccare sul link contenuto nell'email entro 7 giorni, per poi inserire il proprio codice fiscale e il codice cliente indicato sul relativo contratto. Verrà confermato l'effettivo diritto al premio, che verrà inviato entro i 30 giorni successivi.