Torna la promozione di Sky Wifi che regala il buono Amazon: tutti i dettagli

Tutti i dettagli di Sky Wifi Flash Estate 24

Questa promozione è rivolta a i clienti già titolari di un abbonamento residenziale per i suoi servizi Pay TV (non NOW), ma che non sono ancora clienti del servizio di rete fissa Sky Wifi.

Come ottenere il buono Amazon

La procedura per ottenere il buono Amazon è la seguente: i clienti Sky TV devono attivare un'offerta Sky Wifi online tramite l'area "Fai da te" o tramite il supporto di un operatore telefonico.

Le offerte disponibili sono Sky Wifi da 25,90 euro al mese scontato per 12 mesi, che poi passano a 29,90 euro al mese (con costo di attivazione gratuito) e Sky Wifi Plus con chiamate illimitate, da 25,90 euro al mese per 12 mesi e poi 34,90 euro al mese (con i 5 euro al mese di Voice Unlimited).

In entrambi i casi, è possibile attivare l'opzione Ultra che comprende due Wifi Spot a 3 euro al mese.

Dopo aver attivato l'offerta, entro i 60 giorni successivi al termine per esercitare il diritto di recesso (che ovviamente non deve essere esercitato, pena la non partecipazione all'offerta), si riceverà un'apposita email contenente le istruzioni per richiedere il buono Amazon.

Il cliente dovrà cliccare sul link contenuto nell'email entro 7 giorni, per poi inserire il proprio codice fiscale e il codice cliente indicato sul relativo contratto.

Verrà confermato l'effettivo diritto al premio, che verrà inviato entro i 30 giorni successivi. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al sito dell'operatore.