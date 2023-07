Sky Wifi con Sky TV o Sky Glass in offerta speciale da 19,90 euro al mese

Nuova promozione di Sky dedicata ai nuovi clienti. Così come riportato su MondoMobileWeb , chi abbinerà il pacchetto Sky TV o l'acquisto di una smart TV Sky Glass , l'offerta di rete fissa Sky WiFi con attivazione online sarà disponibile, per 18 mesi, ad un prezzo mensile di 19,90 euro. Dunque, questa offerta consentirà agli utenti di avere a disposizione internet, voce e TV. Nello specifico, il portafoglio Sky WiFi propone tra le varie opzioni:

Passando all'abbinamento con il pacchetto TV di base, come già accennato all'inizio, per ottenere la Fibra ad un prezzo scontato, occorrerà attivare un abbonamento residenziale Sky TV (in promozione a 14,90 euro al mese).

Dunque, per i primi 18 mesi, gli utenti pagheranno mensilmente 34,80 euro invece di 54,90€. Per chi deciderà di abbinare la Fibra alla smart TV Sky Glass, invece, i prezzi degli apparecchi variano da 573 euro (per il modello da 43") a 1149 euro (per il modello da 65").