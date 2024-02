Sky Wifi con Sky Glass in promozione: 19,90 euro al mese per 18 mesi

Interessanti notizie per i nuovi abbonati di Sky TV per Smart TV Sky Glass. Questi utenti, infatti, potranno attivare l'offerta di rete fissa Sky Wifi al prezzo speciale di 19,90 euro al mese (per 18 mesi). Tra l'altro, sempre per i nuovi clienti è disponibile anche lo sconto su Voce Unlimited - chiamate illimitate nazionali - proposta gratis per 18 mesi e poi a 5 euro al mese.

Inoltre, i clienti avranno la possibilità di aggiungere l'opzione Ultra Wifi che consente di ottenere due Sky Wifi Spot in comodato d'uso gratuito, pagando 3 euro al mese (il costo di attivazione, invece, è pari a 50 euro). Cogliamo l'occasione, poi, di elencare le offerte Sky Wifi in promozione: