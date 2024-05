Sky Wifi al super prezzo di 20,90 euro al mese, ma per pochi giorni e a certe condizioni

Sky lancia una promo imperdibile per chi è in cerca di un nuovo operatore di rete fissa ed è interessato anche ai contenuti della piattaforma di streaming (sapete come vedere DAZN su Sky?). In contemporanea con l'offerta per chi è interessato solo alla rete fissa, che consente di pagare 25,90 euro al mese per 12 mesi, l'operatore lancia una promo Sky Wifi + Sky TV che consente di pagare 20,90 euro al mese per la fibra (più 14,90 euro al mese per Sky TV) per 18 mesi. Queste offerte sono disponibili online fino al 12 maggio, mentre nei negozi (e da telefono) fino al 30 giugno.

Sky Wifi + Sky TV a 35,80 euro al mese: tutti i dettagli

La nuova offerta Sky Wifi + Sky TV è disponibile con diverse offerte per la rete di casa, in fibra FTTH (Fibra 100%) o FTTC (Super Internet) a seconda della zona. La rete FTTC (rete Fastweb) arriva fino a 200 Mbps in download e 30 Mbps in upload, oppure fino a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload, mentre la rete FTTH (rete Open Fiber) arriva a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Sky Wifi è la connessione internet in FTTC o FFTH, chiamate a consumo e modem Wifi Hub al costo di 20,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi a 29,90 euro al mese. Sky Wifi Plus è la stessa offerta, ma include l'opzione Voce Unlimited, quindi chiamate illimitate gratis per 18 mesi, oltre al modem Wifi Hub. Il costo è di 20,90 euro al mese, poi 34,90 euro al mese. Se si scegliete di attivare anche l'opzione Ultra con Sky Wifi Spot, i prezzi sono di 3 euro in più al mese per il pacco da 2 dispositivi. Oltre a questi prezzi, bisogna aggiungere il costo dell'abbonamento Sky TV, scontato a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 25 euro, il che porta il costo complessivo a 35,80 euro al mese per i primi 18 mesi (o 38,80 euro al mese con Wifi Spot). Qui trovate tutti i dettagli. Per quanto riguarda il costo di attivazione, invece, è gratuito (normalmente costa 49 euro), mentre se si vuole Sky TV via Internet bisogna pagare il costo di attivazione di Sky Q via internet di 19 euro. Infine, in caso di disdetta il costo per la dismissione della linea è di 29,90 euro per la fibra FTTH e di 23,31 euro per la FTTC, mentre la migrazione costa 11,09 euro.

Con Sky Glass si risparmia ancora di più