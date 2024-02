Skype riparte dalle chat, e prende in prestito funzioni da Discord, Teams e persino Messaggi di Apple

Skype non è più la piattaforma dominante di comunicazione online che chi ha vissuto all'estero qualche tempo fa ha potuto apprezzare e amare, e se il suo futuro è quanto mai incerto, ogni tanto Microsoft si ricorda che esiste e rilascia un aggiornamento (se vi state chiedendo cosa sia e come funzioni Skype, questa è la guida che fa per voi).

È il caso della messaggistica di Skype 2.0, annunciata qualche giorno fa con un post sul blog dell'azienda e che mira a portare alcune funzionalità da servizi concorrenti come Discord e Teams, oltre che Messaggi di Apple.

Tra le novità, il menu di scelta rapida, un nuovo modo per condividere i file e una nuova interfaccia per vedere i file multimediali: andiamo a scoprirle tutte!

Quando si tiene premuta una conversazione, ora si avrà accesso a un nuovo menu di scelta rapida che consente di creare rapidamente un link di invito, cancellare i messaggi, aggiungere o rimuovere dai preferiti, mentre se si tiene premuto un singolo messaggio il menu contestuale è stato aggiornato con azioni riorganizzate con opzioni per le reazioni, la copia del testo, la risposta e l'inoltro del messaggio e il segnalibro del messaggio.