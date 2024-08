L'HomePod con schermo e braccio robotico potrebbe arrivare nel 2026. E indovinate un po': non costerà poco

Un ibrido iPad / Homepod con braccio robotizzato

Da qualche mese sentiamo parlare di un robot da tavolo targato Apple e alimentato da Apple Intelligence. I dettagli sul dispositivo sono ancora poco chiari, ma secondo Mark Gurman di Blooomberg il dispositivo sarebbe un ibrido iPad / HomePod caratterizzato da un braccio robotico a 360 gradi che sposta il display in base alla posizione dell'utente.

Secondo il giornalista, il dispositivo, nome in codice J595, è immaginato come un centro di comando domestico intelligente, una macchina per la videoconferenza e uno strumento di sicurezza domestica telecomandato.

Il progetto sarebbe stato approvato dal team esecutivo di Apple nel 2022, ma ha iniziato entrare formalmente in fase di esecuzione negli ultimi mesi.

Il rapporto afferma che Apple starebbe testando internamente su questo dispositivo ibrido una versione di iPadOS, ma anche una variante di tvOS. L'azienda di Cupertino potrebbe provare più sistemi operativi per vedere cosa funziona meglio in questo nuovo fattore di forma prima di decidere.

Stando a quanto riportato, il dispositivo dovrebbe arrivare tra il 2026 e il 2027 e non costerà poco. Gurman ha dichiarato che potrebbe costare circa 1.000 dollari, ma questa è solo un'ipotesi e tutto potrebbe cambiare da qui al lancio.

Come vedete c'è ancora molta incertezza intorno al progetto, ma Apple sembra convinta di portarlo avanti, a meno di dietrofront imprevedibili.