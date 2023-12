Lo smart display diventa portatile: ecco la novità di LG

LG StanbyME Go: Caratteristiche Tecniche

La novità di LG si chiama LG StanbyME Go. Si tratta di un'evoluzione del LG StanbyME che abbiamo conosciuto a fondo nella nostra recensione, arrivato pochi mesi fa. Il nuovo prodotto consiste in uno smart display che può essere trasportato praticamente ovunque, come vedete dalle immagini in galleria.

Lo smart display infatti arriva con in dotazione un case per il trasporto. Questo permette una versatile allocazione e posizionamento sia in termini di altezza, regolazione e inclinazione dello schermo, che può essere posizionato sia verticalmente che orizzontalmente, parallelo alla superficie di appoggio in modo da diventare una sorta di tavolo.

Il display touch è in formato 27 pollici. La batteria integrata garantisce un utilizzo fino a 3 ore, mentre il sistema di altoparlanti a quattro canali offre una potenza fino a 200W. In termini multimediali, troviamo il supporto di Dolby Vision e Dolby Atmos.

I materiali di realizzazione sono compatibili con lo standard MIL-STD-810G, il quale ne certifica la resistenza a diversi fattori ambientali tra cui bassa pressione, alta temperatura, bassa temperatura, polvere e sale, sopportando anche piccoli urti e vibrazioni. Dal punto di vista software troviamo webOS, e piena compatibilità con la connessione a dispositivi Android e iOS.