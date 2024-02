Ma quali smart ring, la prossima frontiera sono gli orecchini!

Sempre in base a quanto affermato dagli stessi autori, il monitoraggio della temperatura tramite il lobo dell'orecchio sarebbe molto più preciso di quello fatto al polso, e pertanto preferibile in questi ambiti.

Il prototipo che vi mostriamo è stato sviluppato dall' Università di Washington , e serve principalmente a monitorare costantemente la temperatura corporea con un sensore a contatto con l'orecchio, oltre a quella ambientale (questo secondo sensore è più in basso, in fondo al pendente dell'orecchino). Secondo lo studio pubblicato dall'università, questi dati sono utili non tanto in caso di febbre quanto per tracciare il livello di stress , l' attività fisica , e il ciclo femminile (e non solo).

Il Thermal Earring è inoltre comodo e personalizzabile (i modelli che vedete qui sotto sono solo dei prototipi, e come tali il design è l'ultima cosa da giudicare, ma la foto qui sopra già dà un'idea), ha un'autonomia massima di 28 giorni (non è ben chiaro come si ricarichi) e utilizza ovviamente il Bluetooth LE per trasmettere dati.

L'idea per il futuro è che si possa ricaricare a energia solare e/o tramite il movimento dell'utente, in modo da essere praticamente perenne, anche se comunque già avere circa un mese di autonomia non è certo male.

È chiaro che ci sia ancora tanto lavoro da fare, ma vista la grande varietà di dispositivi indossabili che già ci sono è solo una questione di tempo prima che questi arrivino a prendersi anche le nostre orecchie. La vera domanda quindi non è tanto se e quando saranno in commercio i primi smart earrings, quanto: "e poi?"