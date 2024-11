Il prossimo dispositivo Apple sarà un iPad da appendere al muro

Apple punta sulla domotica: il prossimo dispositivo dell'azienda di cui parleremo parecchio non sarà un prodotto mobile, ma un una sorta di tablet per controllare la smart home. Questo dispositivo, con nome in codice J490, rappresenterà il centro nevralgico della domotica di Apple: come un Echo Show di Amazon o un Nest Hub di Google, sarà un display intelligente da cui controllare tutti i propri dispositivi smart, nonché uno strumento per videochiamate e altro ancora.

Come sarà fatto questo "tablet da muro" di Apple

In primo luogo, sappiamo che somiglierà a un iPad più piccolo e quadrato, con un display quadrato da circa 6", più o meno le dimensioni di due iPhone affiancati. Avrà una fotocamera e degli speaker per le videochiamate, oltre che una batteria ricaricabile. Secondo quanto riferito da diverse fonti, di cui la più accreditata è Mark Gurman su Bloomberg, questo nuovo prodotto potrà trovare spazio in casa in diverse modalità: Appeso al muro , come un quadro

, come un quadro Poggiato su un piano , su una base con speaker più potenti (in stile Pixel Tablet)

, su una base con speaker più potenti (in stile Pixel Tablet) Fissato a un braccio robotico, in grado di muovere automaticamente il tablet e seguire l'utente Quest'ultima versione dovrebbe essere la variante top di gamma e potrebbe arrivare in un secondo momento, con un prezzo fino a 1.000$.

Il nuovo dispositivo per la domotica di Apple avrà un sistema operativo che ricorderà la modalità Stand By di iPhone

Il sistema operativo, soprannominato Pebble, avrà un'interfaccia che è stata descritta come un mix tra Apple Watch e la modalità Stand By di iPhone, con la possibilità di aggiungere widget e personalizzare la homepage. Inoltre, sembra che il display mostrerà informazioni diverse a seconda delle condizioni: grazie ai sensori integrati, potrà monitorare se c'è una persona vicina o meno. Ad esempio, di default potrebbe mostrare l'orario o la temperatura di casa, ma far apparire altri comandi utili quando l'utente si avvicina.

Parole d'ordine: Siri e Apple Intelligence

Trattandosi di un prodotto orientato alla domotica, l'interazione principale sarà con la voce. Ovviamente il display sarà touch, ma si impartiranno soprattutto comandi a voce, in stile Alexa. Anzi, ci si aspetta anche interazioni più complesse, ovviamente grazie all'intelligenza artificiale: secondo una persona vicina allo sviluppo del prodotto, ci sarà un'integrazione tra Siri e Apple Intelligence come non si è ancora mai vista su iPhone.

Apple Intelligence e Siri saranno al centro della scena

Non è previsto un App Store dedicato, almeno in un primo momento. La forza di questo dispositivo, infatti, sarà la possibilità di comunicare direttamente (a voce) con tutti i dispositivi smart compatibili con l'ecosistema Apple, che aumenteranno sempre di più, rapidamente. Questo l'ecosistema per la domotica di Apple non si limiterà più a supportare solo i prodotti che erano già compatibili con HomeKit (relativamente pochi), ma potrà beneficiare anche del nuovo protocollo Matter. Matter è infatti il nuovo protocollo standard per la domotica, sviluppato grazie alla collaborazione tra le più importanti aziende di tecnologia al mondo (Apple, Amazon, Google, Samsung, LG e altri ancora).

Il logo di Matter, il nuovo protocollo standard che sta unificando la domotica

È una tecnologia che, di fatto, renderà interoperabili tutti i dispositivi per la smart home. Insomma, nel prossimo futuro non dovremo più preoccuparci se la lampadina smart che abbiamo comprato è compatibile con Alexa, Google Home, HomeKit etc: tutto funzionerà con tutto.

Lancio prima del previsto

Secondo Gurman, questo nuovo dispositivo potrebbe essere annunciato già a marzo 2025 (magari insieme al nuovo iPhone SE?). È un lasso di tempo piuttosto breve, se pensiamo che si parla di questo nuovo device da appena qualche mese. Per dare un termine di paragone, di Apple Vision Pro – il più recente nuovo dispositivo della mela, annunciato a giugno 2023 –se ne parlava già nel 2018. Non ci sono informazioni attendibili sui prezzi: per la variante con braccio robotico si parla di un costo fino a mille dollari, ma le versioni più semplici dovrebbero costare sensibilmente meno (anche considerando che diretti competitor come gli Echo Show partono da poco più di cento euro).

