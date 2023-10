Le nuove lampade Nanoleaf vogliono essere anche oggetti d'arredo

Il risultato è la nuova serie Umbra Smart Lamps , due lampade uniche e originali in grado di fondersi in maniera efficace nell'ambiente domestico, il tutto con le incredibili funzioni di illuminazione smart di Nanoleaf e il supporto a Matter. Andiamo a scoprirle!

Nanoleaf è un produttore noto per le sue luci e lampadine smart , e negli ultimi tempi sta cercando di uscire da un ambito strettamente tecnico, proponendo soluzioni che riescono a riunire illuminazione e design (leggi anche: come funziona HomeKit ).

Lampada Cono

La Lampada Umbra Cono è una lampada da tavolo che può essere utilizzata per creare atmosfere diverse appoggiandola sul manico a "X" o sul bordo della lente.

Le speciali gambe di Cono fungono anche da manico, consentendo di cambiarne la posizione o di portarla dove si vuole.

Può essere capovolta per un'illuminazione tenue, sistemata in posizione angolare verso un libro o perfino portata in ambienti bui come torcia.

La lampada Cono, che ha una durata di vita di 30.000 ore, è dotata di batterie ricaricabili come le Philips Hue Go e di cavo USB (con porta USB-C) per la ricarica, mentre i controlli possono avvenire tramite app Nanoleaf o un interruttore per regolare la luminosità, e può essere utilizzata tramite Bluetooth o Thread, con il supporto a Matter.

Disponibilità e prezzi

La lampada Nanoleaf Umbra Cono sarà disponibile a 110 euro (un bell'aumento rispetto ai 95 dollari richiesti negli Stati Uniti). Al momento ci si può iscrivere alla lista d'attesa sul sito Nanoleaf e su quello di Umbra, e se le spedizioni dovrebbero iniziare alla fine di novembre negli Stati Uniti, non ci sono comunicazioni ufficiali in Italia.