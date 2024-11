Smart Launcher si aggiorna e rende Google Discover solo un (triste) ricordo

Smart Launcher 6.5: ecco le novità

Smart Launcher è un launcher di terze parti sviluppato dall'italiano Vincenzo Colucci, il quale è molto attivo e questo si riflette negli aggiornamenti che periodicamente arrivano per il suo launcher.

Quello che è stato appena rilasciato fa riferimento alla versione 6.5 dell'app. La novità più importante riguarda Google Discover, il feed che da ormai qualche anno troviamo integrato nel Pixel Launcher e non solo. Discover non ha visto particolari rinnovamenti negli anni, soprattutto in termini di opzioni di personalizzazione.

Questo aggiornamento per Smart Launcher dovrebbe risolvere proprio questo aspetto.

Nel launcher arriva infatti Your Feed, quello che è in tutto e per tutto un sostituto di Discover. Come vedete dall'animazione in galleria, questo nuovo feed è accessibile scorrendo verso sinistra a partire dalla schermata home.

Questo Your Feed è maggiormente personalizzabile perché ci permetterà di scegliere quali fonti possono proporci contenuti nel feed, e anche scoprire nuovi fonti a partire da quelle suggerite dagli altri utenti. In questo modo si dovrebbe avere più controllo sui contenuti che verranno mostrati, incrementando la probabilità che useremo effettivamente il feed.