I nuovi monitor di LG sono così smart da non avere neanche bisogno di un computer

Un monitor 4K IPS da 32 pollici non vi basta? LG ha pronta la soluzione per voi, annunciando in vista del CES 2024 una nuova linea di monitor smart chiamata LG MyView (sapete come calibrare il monitor del computer?).

Ma perché smart? Perché i nuovi prodotti dell'azienda, codice 32SR85U, 32SR83U e 32SR70U sono tutti dotati di sistema operativo webOS 23, che consente l'accesso non solo ai servizi di streaming e offre la compatibilità con AirPlay 2 e Miracast, ma anche a programmi come Microsoft 365 e Google Calendar. E, come avviene con la serie Smart Monitor di Samsung, sono anche dotati di telecomando: andiamo a scoprirli!