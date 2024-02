Il fascino degli smart ring contagia anche Apple?

Nelle ultime ore infatti sono emersi interessanti dettagli su un ipotetico iRing di Apple. L'anello smart di Apple è qualcosa di cui si è parlato vagamente nel corso degli ultimi anni, soprattutto in concomitanza delle varie richieste di brevetto effettuate da Apple proprio per dispositivi smart ring.

Si parla sempre di più di smart ring nell'ultimo periodo, con alcuni modelli che hanno già debuttato sul mercato e altri, come quello di Samsung , che stanno per arrivare. Se Samsung entra in gioco allora potrebbe farlo anche Apple .

Ora, secondo quanto riferito da ET News, Apple sarebbe molto vicina alla produzione del suo primo smart ring per poi commercializzarlo. L'ultimo dei brevetti di Apple sul tema è stato depositato lo scorso novembre, e riguardava un dispositivo particolarmente sviluppato.

Quindi potrebbe essere il momento di vedere Apple entrare concretamente in gioco nel segmento degli smart ring. Ancora non vi sono tempistiche di lancio, così come Apple non ha ovviamente rilasciato nessun commento ufficiale in merito.

Il mercato degli smart ring è in rapida ascesa: gli analisi prevedono una crescita del giro d'affari dagli attuali 20 milioni di dollari a 200 milioni di dollari entro i prossimi 8 anni. Questo spiega perché Samsung si sta tuffando nel settore con il suo Galaxy Ring, e anche perché potrebbe farlo Apple.

In ogni caso, non ci aspettiamo il primo iRing quest'anno. Considerando i tempi di produzione e commercializzazione, ci aspettiamo un debutto non prima del prossimo anno. Seguiremo da vicino la vicenda e torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.