Tutti avremo uno smart ring? Su Kickstarter è appena arrivato Ringo

Gli smart ring sono sempre più al centro della scena nel mercato tech, e oggi parliamo di un prodotto che è da poco arrivato su Kickstarter, la nota piattaforma di crowdfunding. Si tratta di Ringo.

Dal nome capiamo subito il gioco di parole riferito agli smart ring. Si tratta di un dispositivo interessante, che integra una serie di funzionalità che troviamo sui prodotti più noti di questa categoria, come l'anello smart Gloring che abbiamo provato e quelli di Samsung e Honor che arriveranno presto.

Come potete intuire dalle immagini in galleria, Ringo consiste in un anello smart dotato di diversi sensori per la raccolta di dati che riguardano la salute e l'attività fisica degli utenti. Stando a quanto riferito sulla pagina Kickstarter, Ringo sarebbe in grado di monitorare l'attività cardiaca tramite l'ECG, attraverso il quale è possibile stimare parametri che forniscono informazioni sullo stato di salute e sulle attività fisiche degli utenti.