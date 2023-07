Il nuovo smart tracker di Samsung avrà un importante aggiornamento

Nonostante non se ne parli molto, Samsung Galaxy SmartTag è un accessorio piuttosto utile per tutti gli utenti che desiderano uno smart tracker compatibile con l'ecosistema SmartThings e con i dispositivi Galaxy. Difatti, oltre a permette di rintracciare i dispositivi smarriti, Galaxy SmartTag può tornare utile anche per controllare determinati elettrodomestici smart. A questo proposito, recenti indiscrezioni hanno suggerito che il produttore coreano sta lavorando sulla nuova generazione dell'accessorio, che potrebbe debuttare nel terzo trimestre del 2023.

Galaxy SmartTag 2, infatti, è apparso nel database di certificazione Bluetooth SIG. Questa notizia, diffusa dalla note fonte di leaks tecnologici Mukul Sharma, ha confermato anche una novità importante che riguarderà il nuovo modello dell'accessorio, ovvero la presenza del supporto al Bluetooth 5.3 (il precedente modello, invece, utilizza Bluetooth 5.1). Questo nuovo standard favorirà tanti aggiornamenti, a partire da una migliore efficienza energetica ed un passaggio più rapido tra le modalità ad alta potenza ed a bassa potenza.