La smart TV gratuita è realtà: Telly inizia le spedizioni

Negli ultimi mesi abbiamo sentito parlare di Telly, la società di Ilya Pozin, il cofondatore di Pluto TV, che ha un obiettivo: mettere a disposizione di tutti una TV. Nello specifico, parliamo di una smart TV con uno schermo 4K da 55 pollici, dal valore di 500 dollari. Ma senza pagare i 500 dollari. Strano? Si, ma non negli Stati Uniti. Ne avevamo parlato a maggio, in cui era stato spiegato il funzionamento di questa smart tv e del suo concetto. Ma a volte alcune idee possono perdersi per strada, perché poi ci si scontra con la realtà e a conti fatti non tutto è sostenibile. Invece, la notizia di oggi è che Telly ha iniziato a spedire i suoi primi televisori a chi si era prenotato a maggio. Per la precisione, si erano iscritte 250.000 persone e Telly non solo ha intenzione di soddisfare tutti i prenotati, ma vuole arrivare a spedire 500.000 TV nel 2023, per poi aumentare ulteriormente le spedizioni nel 2024. Insomma, un progetto ambizioso.

Tuttavia, qualcuno dovrà pur pagare tutte queste smart TV, perché nulla è veramente gratis. E a pagarle saranno comunque gli utenti che le utilizzeranno, ma non pagheranno i 500 dollari: le pagheranno in dati. Infatti, come si vede nelle immagini, sotto il display 4K c'è un altro schermo, che sarà dedicato alla riproduzione di pubblicità: è proprio questo il modello di business di Telly. Ovviamente, gli annunci pubblicitari non saranno uguali per tutti gli utenti (come nelle "classiche" TV), ma saranno targetizzati. L'obiettivo è fare una raccolta di informazioni sul pubblico per capire l'efficacia degli annunci e quindi migliorarli, per diventare sempre più interessante agli occhi degli inserzionisti. In questo saranno aiutati da Nielsen, una società statunitense specializzata nella misurazione dell'audience televisiva.