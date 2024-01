La smart TV gratuita di Telly utilizzerà ChatGPT come assistente vocale

Telly, l'azienda che offre gratuitamente agli utenti TV 4K da 55" purché vedano gli annunci pubblicitari disponibili su uno schermo secondario, sta lanciando un assistente vocale "Hey Telly" che si baserà su ChatGPT di OpenAI, almeno all'inizio. In particolare, gli utenti interagiranno con l'assistente vocale sul secondo schermo, con l'azienda che ha chiarito che "riconoscerà il proprietario di Telly" nel tempo, offrendo anche consigli personalizzati.

Telly ha poi aggiunto che altri utenti domestici potranno scegliere il chatbot personalizzato per loro. Ad esempio, se il chatbot sa che stai seguendo una dieta vegetariana, lo terrà a mente quando chiederai consigli sui ristoranti. Per quanto riguarda l'andamento dei suoi TV, l'azienda ha dichiarato di aver spedito migliaia di apparecchi. Tra l'altro, Telly è presente al CES 2024 di Las Vegas, dove sta evidenziando in particolare modo le prestazioni pubblicitarie del suo TV. "Stiamo trasformando il più grande schermo della casa nel canale di vendita al dettaglio più potente da Internet", ha dichiarato Ilya Pozin, CEO di Telly.