Sugli smart TV di Hisense arriva l'app di NOW: i dettagli

Sugli Smart TV di Hisense equipaggiati col sistema operativo VIDAA arriva l'app di NOW. Le offerte sottoscrivibili saranno varie, tra cui Cinema & Entertainment che prevede i Pass Entertainment e Pass Cinema con l'accesso alle Serie TV internazionali firmate HBO, alle produzioni Sky Original e ai film più attesi con oltre 1.000 titoli on demand più nuove uscite. I prezzi partiranno da 6,99 euro mensili. Il Pass Sport, con canoni mensili a partire da 9,99 euro, invece consente di vedere tutto lo Sport di Sky con le 3 coppe europee UEFA, la Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno, tutta la Serie BKT e Serie C NOW e poi: Formula 1, MotoGP, tennis, basket e tanto altro.

Per gli utenti dei TV Hisense più recenti, il processo di aggiornamento sarà automatico: l'app NOW comparirà, senza necessità di alcun intervento da parte dell'utente, nella schermata principale insieme a le altre. Chi dispone di un modello meno recente, antecedente al 2021, potrà scaricare ed installare l'app NOW tramite l'App Store del televisore.

L'arrivo dell'app NOW sugli smart Tv Hisense con sistema operativo VIDAA fa seguito a quello di poche settimane fa di Paramount+ e conferma l'impegno di Hisense di offrire agli utenti dei propri televisori un'esperienza di intrattenimento di livello.