Smartphone Awards 2023: i migliori smartphone dell’anno

Miglior smartphone compatto

👑 ASUS Zenfone 10 Ancora una volta una bellissima conferma da parte di ASUS nel 2023. Non poteva che essere lui il miglior smartphone compatto. ASUS Zenfone 10 è un vero smartphone top di gamma, ma in un corpo tascabile, senza però farsi sfuggire un po' di chicche come la presenza del jack audio. Menzione d'onore: Samsung Galaxy Z Flip 5 Z Flip 5 è forse il primo smartphone pieghevole in assoluto a poter essere consigliato a cuor leggero a chi cerca uno smartphone compatto. Il prezzo non è ancora popolare, ma grazie allo schermo esterno molto più grande è finalmente diventato uno smartphone utilizzabile anche nel formato "mini".

Miglior "flagship killer"

👑 HONOR 90 HONOR 90 è il miglior smartphone dell'anno per rapporto qualità prezzo. Per quello a cui è stato venduto fin dall'inizio, anche grazie alle incredibili promo di HONOR, è indubbiamente uno smartphone meritevole di questo premio. In più mette davvero in difficoltà i concorrenti flagship, anche e soprattutto grazie alla fotocamera davvero molto valida. Menzione d'onore: Samsung Galaxy A54 Samsung continua a primeggiare nella fascia media grazie alla sua vendutissima serie A. E questo Galaxy A54 non è da meno, grazie a caratteristiche che solitamente troviamo solo nella fascia superiore, come l'impermeabilità o il supporto alle eSIM.

Miglior smartphone fotocamera

👑 Samsung Galaxy S23 Ultra Non poteva che essere il vincitore del nostro confronto fotografico, il miglior smartphone per foto del 2023. Parliamo ovviamente di Samsung Galaxy S23 Ultra che con il suo inarrivabile kit fotografico ha battuto l'agguerritissima concorrenza durante l'anno. Menzione d'onore: Google Pixel 8 Pro Non potevamo però non citare uno degli smartphone di riferimento nel mondo della fotografia mobile. Ancora una volta è tutto il lavoro software e di intelligenza artificiale a rendere lo smartphone Google un ottimo smartphone per le foto. Menzione d'onore: iPhone 15 Pro Max Di questo iPhone si apprezza soprattutto la coerenza del suo kit fotografico. E non poteva non essere qui per le sue ancora imbattute capacità nella registrazione video.

Miglior novità / innovazione

👑 Nubia Z50S Pro Abbiamo scelto di premiare Nubia come novità dell'anno, anche e soprattutto per il coraggio di essere tornata sul nostro agguerritissimo mercato con uno smartphone così diverso. Sicuramente la sua fotocamera da 35 millimetri è uno dei motivi che lo rendono davvero unico. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ha in serbo per noi nel 2024. Menzione d'onore: OnePlus Open Un grande "ritorno" è quello di OnePlus che ha scelto di lanciare sul mercato globale il suo primo smartphone pieghevole, utilizzando il brand OnePlus in Europa e OPPO in Asia. Uno smartphone davvero ben fatto e che ci ha riportato alle sensazioni della prima OnePlus.

Miglior pieghevole

👑 Samsung Galaxy Z Flip 5 Con il suo nuovo schermo esterno così ampio è finalmente il momento della maturità anche per la serie Flip di Samsung. È decisamente più accessibile di Z Fold 5 che nel 2023 ha portato in dote solo cambiamenti minimi, ad un formato comunque ormai rodatissimo. Menzione d'onore: OnePlus Open Non potevamo non citare una delle sorprese dell'anno. Grazie al suo sistema di gestione della finestre chiamato Canvas, questo OnePlus Open si è sicuramente fatto notare.

Miglior gaming phone

👑 ASUS ROG Phone 7 Pro Poche novità tante conferme, da quello che è stato sicuramente il miglior gaming phone del 2023. Design certamente aggressivo, ma uno smartphone che anche quest'anno rimane un eccellente dispositivo in assoluto. E non solo per chi gioca con lo smartphone. Menzione d'onore: RedMagic 9 Pro Arrivato proprio con lo scadere dell'anno questo smartphone è sicuramente molto valido, soprattutto per alcune scelte di design. Che commenteremo proprio nel prossimo premio.

Miglior design

👑 HONOR Magic 5 Pro HONOR si prende questo premio con quello che secondo noi è lo smartphone più bello dell'anno. Con un design, pulito, moderno e perfettamente bilanciato per noi questo Magic 5 Pro è lo smartphone con il miglior design del 2023. Menzione d'onore: RedMagic 9 Pro Due caratteristiche ci hanno davvero stupito di questo smartphone: il suo display senza interruzioni (e senza che si riesca a vedere la fotocamera sotto al display) e il retro completamente piatto. Quest'ultimo è la prima volta che lo ritrovavamo dopo molti anni. Decisamente una cosa non da poco.

Miglior smartphone economico

👑 Motorola Moto G84 È tornato davvero "Meglio Moto G". Questo Moto G84 ci ha fatto finalmente trovare una risposta a "quale smartphone comprare a meno di 250€?". Questo smartphone è ottimamente bilanciato per la sua fascia di prezzo e offre anche un'esperienza software all'altezza, in un mondo in cui gli smartphone economici costano sempre di più.

Miglior brand

👑 Google Il 2023 è stato un anno abbastanza piatto per quanto riguarda le strategie delle grandi aziende di tecnologia. Vogliamo però premiare Google per aver fatto una scelta molto coraggiosa annunciando che aggiornerà i suoi smartphone per ben 7 anni con nuove versioni del suo sistema operativo. Un annuncio che speriamo possa "smuovere" anche la concorrenza.

Miglior smartphone