Trapelano specifiche dello smartphone del sub-brand di Nothing: ricorderà Nothing Phone 2a?

Nothing è una realtà piuttosto recente, eppure ha già il sub-brand, ovvero CMF. In tal senso, presto potrebbe arrivare il primo smartphone targato CMF. Lo sviluppatore e leaker MlgmXyysd ha diffuso le presunte specifiche di CMF By Nothing Phone 1 su X. Dando un'occhiata veloce, potrebbe trattarsi di un modello simile a Nothing Phone 2a.

Il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con un processore della serie MediaTek Dimensity 7200, un pannello OLED da 6,67 pollici a 120Hz, 8 GB di RAM e una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33 W (Nothing Phone 2a supporta la ricarica a 45 W). Lo smartphone di CMF, sempre secondo le indiscrezioni, sarà disponibile in nero, verde e blu (una variante in arancione sarà un'esclusiva dell'India).