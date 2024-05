Il brand economico di Nothing sta per lanciare uno smartphone

Nothing è ormai una realtà consolidata nel mercato tech, soprattutto per quanto riguarda il settore degli smartphone e delle cuffie . E proprio in quest'ultimo segmento abbiamo recentemente conosciuto il suo brand economico, CMF by Nothing .

L'immagine che trovate in basso corrisponderebbe al primo render di questo smartphone. Si tratterebbe ovviamente di un modello economico, probabilmente di fascia medio-bassa. Dal design vediamo una silhouette arrotondata ai bordi, con la parte posteriore in una sgargiante colorazione arancione e un singolo sensore fotografico.

Oltre al primo render, sono trapelati anche alcuni dettagli sulle presunte specifiche tecniche. Vediamole insieme:

Display : si vocifera uno schermo da 6,5 ​​pollici.

: si vocifera uno schermo da 6,5 ​​pollici. Fotocamera : singolo sensore posteriore con flash LED.

: singolo sensore posteriore con flash LED. Processore : Mediatek Dimensity 5G (da confermare).

: Mediatek Dimensity 5G (da confermare). Software : Nothing OS, basato su Android (da confermare la versione).

: Nothing OS, basato su Android (da confermare la versione). Batteria : 5.000 mAh con ricarica da 33 W.

: 5.000 mAh con ricarica da 33 W. Materiali: scocca in plastica, vetro anteriore Gorilla Glass.

Insomma, anche le presunte specifiche tecniche confermerebbero la caratura da dispositivo di fascia medio-bassa di questo nuovo CMF Phone (1).

Questo dovrebbe riflettersi anche sul prezzo: secondo i rumor appena trapelati infatti, questo modello potrebbe arrivare nel mercato indiano all'equivalente di circa 130 euro. Essenzialmente la metà di Nothing Phone (2a).

Ci aspettiamo che il primo smartphone di CMF by Nothing sarà un'esclusiva del mercato indiano, anche perché dalle nostre parti Nothing commercializza in maniera ormai stabile i suoi modelli. Ancora non sappiamo nulla sul presunto periodo di lancio, torneremo ad aggiornarvi non appena avremo maggiori dettagli in merito.