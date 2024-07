Gli smartphone compatibili con Fastweb VoLTE: ecco i nuovi modelli

Quali sono i nuovi modelli compatibili con il VoLTE di Fastweb

Il servizio VoLTE permette di avere una qualità di rete, sia in chiamata che in navigazione mobile, molto più alta. Questo nella pratica si traduce in navigazione web più affidabile, ma soprattutto in qualità di chiamata più alta.

Per usarlo però è necessario che il proprio smartphone sia tra quelli compatibili con il VoLTE del proprio operatore. Proprio in questo contesto, Fastweb ha aggiornato la lista di smartphone compatibili con il VoLTE.

Tra le novità in termini di compatibilità troviamo tutti i nuovi modelli di Xiaomi e Redmi lanciati nel 2023. Si tratta di un numero di dispositivi importante, e potete verificare se c'è anche il vostro scorrendo la lista che trovate in basso.

Oltre ai più recenti modelli Xiaomi e Redmi, il VoLTE di Fastweb sarà anche compatibile con i nuovi iPhone 15, con tutti i modelli della nuova serie di Apple.

Alla lista dei modelli compatibili troviamo poi tantissimi dispositivi di Samsung, OPPO, OnePlus, Apple e Vivo. Vediamo insieme la lunga lista completa di compatibilità: