Lo smartphone più economico di Nothing potrebbe avere un nuovo design ed un chip MediaTek

Nothing Phone (2) si è rivelato un buon smartphone, soprattutto considerando il rapporto tra qualità e prezzo. Ora, però, la società si sta concentrando su un altro dispositivo ancora più economico, ovvero Nothing Phone 2a. In tal senso, alcuni elenchi normativi hanno permesso di capire che questo modello è contraddistinto dal numero A142 (mentre il nome in codice sarebbe Pacman / Aero(dactyl?)), mentre successive indiscrezioni hanno ipotizzato la presenza di un display da 6,7".

Inoltre, il leaker Dylan Roussell, su X, ha condiviso ulteriori dettagli su questo nuovo smartphone di Nothing. In particolare, il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato col processore MediaTek Dimensity 7200, con una CPU che ha due core Cortex-A715 a 2,8 GHz e sei core Cortex-A510. Tra l'altro, dovrebbe poter fare affidamento su tre parti Glyph e su un nuovo design. In tal senso, Nothing Phone 2a potrebbe essere caratterizzato da una doppia fotocamera principale disposta orizzontalmente, al centro della parte posteriore della scocca. Il modulo, poi, dovrebbe essere circondato da tre strisce luminose LED Glyph.