Lo smartphone sarà davvero a portata di mano su Windows 11

L'integrazione tra smartphone e Windows 11 non è di certo una novità degli ultimi mesi. Questo aspetto infatti è particolarmente sviluppato da parte di Microsoft, soprattutto a partire dagli ultimi anni, quando ha rilasciato diverse e importanti novità per Collegamento al tuo telefono .

Si profilano delle interessanti novità per Windows 11 , il popolare sistema operativo che anima PC e portatili di milioni di utenti in tutto il mondo. Una funzionalità per la migliore sincronizzazione con lo smartphone sarebbe in arrivo.

E la novità che sarebbe dietro l'angolo è coerente con i recenti sforzi di Microsoft. Il colosso di Redmond sarebbe infatti in procinto di rilasciare una nuova funzionalità per accedere allo storage del proprio smartphone tramite Esplora file, l'applicativo di Windows che da sempre permette la navigazione tra le cartelle del PC e tra quelle di ogni unità di memoria connessa al dispositivo.

Come potete vedere dalle immagini in basso, che consistono in alcuni screenshot acquisiti da PhantomOfEarth e condivisi su X, ovvero l'utente che ha scovato la novità in fase di sviluppo, vediamo come sarà possibile abilitare dalle impostazioni di Windows 11 la possibilità di mostrare le cartelle dello smartphone in Esplora file.

Allo stesso modo, sarà possibile addirittura abilitare la modalità di connessione dello smartphone come webcam aggiuntiva per il PC, una funzionalità che abbiamo visto essere implementata anche in Android 15.

La funzionalità per mostrare le cartelle dello smartphone in Esplora file su Windows 11 richiederà ovviamente il permesso di accesso all'utente tramite una finestra di dialogo dedicata. Una volta inizializzato il tutto, sarà possibile accedere allo smartphone direttamente da Esplora file, proprio come se fosse una qualsiasi periferica di memoria connessa al PC.

Ipotizziamo che si tratterà di una funzionalità connessa con Collegamento al tuo telefono, con la quale sarà possibile avere una sincronizzazione in tempo reale dello storage dello smartphone mentre si lavora, o si studia, con Windows 11. Sicuramente una comodità non da poco.

Al momento la funzionalità è in fase di sviluppo, ma forse la vedremo presto. Ci aspettiamo che arriverà con uno dei prossimi aggiornamenti di Windows 11, magari prima per chi ha aderito al canale Beta.