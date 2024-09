Gli smartphone non possono esplodere a comando: cosa è utile sapere

I telefoni non possono esplodere a comando, ma il punto non è quello

L'attacco ai militanti di Hezbollah ha sicuramente generato scalpore. Per chi non fosse informato, e in breve, l'attacco ha visto migliaia di cercapersone usati da tali militanti esplodere dal nulla. Questo ha chiaramente causato morti e feriti, e il tutto sarebbe imputabile a un attacco a distanza.

E allora subito abbiamo iniziato a chiederci se la stessa cosa possa accadere ai nostri smartphone, del resto si tratta pur sempre di dispositivi elettronici dotati di connettività, batteria e componenti hardware che possono surriscaldarsi.

Vi tranquillizziamo dicendo che un'esplosione di uno smartphone è un evento altamente improbabile, così improbabile da essere considerato praticamente impossibile. Ma il punto non è questo.

Perché anche se uno smartphone dovesse esplodere non causerebbe particolari danni a meno che non sia stato manomesso. Questo perché l'unico componente che può generare, in casi molto remoti, un'esplosione è la batteria agli ioni di litio. Ma anche se ciò avvenisse la deflagrazione sarebbe di proporzioni minime considerando l'impatto che può avere sul corpo.

Le batterie sono il componente più delicato degli smartphone dal punto di vista della sicurezza termica. Il surriscaldamento delle batterie infatti può generare, in casi estremi, dei piccoli incendi. E il surriscaldamento può essere causato dall'intensa attività dei componenti hardware, come il processore.

In questo senso, è bene considerare che gli smartphone attuali, anche quelli di fascia medio-bassa, presentano dei componenti hardware sottoposti a rigidi controlli di sicurezza, i quali assicurano la loro robustezza nei confronti di surriscaldamento.

Gli smartphone attuali inoltre integrano dei limiti software per prevenire il surriscaldamento. Dopo una certa temperatura gli smartphone smettono di funzionare, andando in protezione, come quando, ad esempio, lasciate il dispositivo in auto sotto il sole estivo.

A questi si accoppiano dei limiti hardware, che devono essere imposti dai produttori per legge, che impediscono ai dispositivi di funzionare quando la temperatura dei componenti interni eccede un certo limite.

E se un ipotetico malware dovesse aggirare queste limitazioni? In tal caso si potrebbero generare dei danni ai componenti, indotti appunto dal calore. Nei casi più estremi, soprattutto se il dispositivo è usurato e danneggiato, si potrebbero generare dei piccoli incendi proprio a partire dalla batteria.

In conclusione, ad oggi non è noto un metodo per far esplodere a distanza gli smartphone. Dati alla mano, anche il pericolo di incendio per uno smartphone è estremamente minimo. Si parla di centinaia di casi su circa 5 miliardi dispositivi in tutto il mondo.

Casi che, peraltro, si sono verificati per lo più su dispositivi usurati o danneggiati.