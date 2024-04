Come sarà il primo smartphone di HMD senza Nokia

Proprio come trapelato qualche settimana fa , HMD è pronta a debuttare nel mercato smartphone senza il marchio Nokia . Una novità che sicuramente incuriosisce. Le immagini che trovate in basso mostrano HMD Pulse , quello che sarà il primo dispositivo del nuovo corso HMD.

Torniamo a parlare del nuovo corso in casa HMD Global , l'azienda che un tempo gestiva il marchio Nokia lanciando nuovi smartphone, e che ora si è messa in proprio. Questo perché sono trapelate le prime immagini del primo modello di HMD senza il marchio Nokia .

Le immagini ci mostrano uno smartphone dal look abbastanza ordinario. Anteriormente vediamo un display con singolo foro al centro, per ospitare la fotocamera anteriore, mentre sul retro vediamo un modulo fotografico con due sensori e il flash LED. Il principale dovrebbe scattare a 13 megapixel, mentre ci aspettiamo di trovare un grandangolo per il secondo.

Il look del modulo fotografico ci fa pensare ai tanti modelli lanciati sul mercato da aziende concorrenti, come Redmi o Realme per citarne due.

Riusciamo anche ad avere qualche dettaglio tecnico: il processore sarebbe un octa-core, e rimane da capire se si tratterà di un MediaTek o di un Unisoc come trapelato in precedenza. La batteria avrà una capacità di 5.000 mAh, mentre il display sarà un IPS da 6,56" a risoluzione HD+.

Le immagini ci mostrano anche che arriveranno tre colorazioni sul mercato: Blue, Black e Pink. A livello software dovrebbero arrivare anche alcune funzionalità supportate dall'intelligenza artificiale.

Insomma, sembra chiaro che questo HMD Pulse sarà un modello di fascia media, o addirittura medio-bassa. Il suo lancio è previsto per il mercato indiano. Staremo a vedere se HMD sceglierà di commercializzare i suoi prodotti anche in Europa.