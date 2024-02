Gli smartphone della nuova era di HMD senza Nokia: le prime specifiche non strabilianti

Nelle ultime settimane abbiamo appreso del nuovo corso di HMD Global , l'azienda che per anni ha commercializzato gli smartphone dello storico brand Nokia. Il nuovo corso corrisponderà con l'abbandono del marchio Nokia , per una nuova avventura nel segmento smartphone.

Questi due dispositivi sono stati avvistati nel database di Geekbench, la nota piattaforma dove vengono testati in termini di performance.

Come vedete dalle immagini in galleria, i due dispositivi hanno conseguito dei punteggi molto simili, dandoci qualche dettaglio sulle specifiche hardware che integrano. Vediamo infatti che entrambi avranno un processore octa-core con frequenza di picco di 1,6GHz, e GPU Mali G57. Non vi sono ancora conferme, ma potrebbe trattarsi del processore UniSoC T606.

Questo è un processore di fascia media, o medio-bassa. Lo troviamo su dispositivi di marchi che commercializzano in misura minima ufficialmente dalle nostre parti, come Infinix e Tecno. Oltre a questo, dalla lista trapelata su Geekbench vediamo che i dispositivi avranno rispettivamente 4 e 8 GB di RAM. Il sistema operativo sarà aggiornato ad Android 14.

Insomma, i primi modelli di HMD senza Nokia non saranno sicuramente dei top di gamma. Ci aspettiamo quindi dei dispositivi in linea con quelli che ha sempre commercializzato l'azienda tramite il marchio Nokia. Ancora non conosciamo i dettagli sul loro lancio, e nemmeno se questo è previsto per l'Europa. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.