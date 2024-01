Ecco tutti gli smartphone Motorola che riceveranno Android 14

Attualmente è Samsung il produttore che si dimostra maggiormente attivo nell'aggiornare i suoi modelli ad Android 14, dopo Google per ovvie ragioni. Sullo sfondo però anche Motorola sta lavorando al major update per i suoi dispositivi.

Android 14 è l'ultima versione del sistema operativo di Google per smartphone e tablet (ecco dove trovare i migliori smartphone Android del momento ). La sua versione stabile è stata rilasciata a partire dallo scorso autunno da Google , con gli altri produttori che si stanno attrezzando per aggiornare i loro modelli.

Al momento ancora non è noto quando esattamente Motorola avvierà la distribuzione dell'aggiornamento ad Android 14 per i suoi smartphone. Ma grazie a YTECHB siamo in grado di vedere quali saranno i modelli che con tutta probabilità riceveranno l'importante aggiornamento:

Serie Motorola Razr:

Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ 2023

Motorola Razr 40 / Razr 2023

Motorola Razr 2022

Serie Motorola Edge:

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2023)

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge+ 5G UW 2022

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro / Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30

Moto G (2023)

Moto G Stylus 5G (2023)

Moto G Stylus (2023)

Moto G Power 5G

Moto G84

Moto G54

Moto G73

Moto G53

Moto G23

Moto G14

Altri:

Motorola ThinkPhone

Insomma, una lista non trascurabile di modelli di smartphone. Tra questi non troviamo solo top di gamma, ma anche dispositivi di fascia media e modelli lanciati sul mercato due anni fa. Sicuramente un ottimo segnale da parte di Motorola per i suoi utenti.

Ribadiamo che non sono note le tempistiche di aggiornamento. Ovviamente non ci aspettiamo che Android 14 arriverà in prima battuta sui modelli meno recenti, o su quelli di fascia media. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più in merito al rilascio del major update.