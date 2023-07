La nuova era degli smartphone: obbligo di batterie removibili in Europa

La legge appena approvata prevede che tutti i produttori di smartphone implementino delle batterie sostituibili dagli utenti, senza ricorrere a strumenti particolari e in maniera semplice, a partire dal 2027. Chiaramente la legge riguarda tutti i dispositivi che verranno commercializzati in Europa.

Questo significa una grossa svolta nel mercato smartphone. I grandi big della tecnologia dovranno seriamente progettare nuovamente i loro dispositivi, in un'era in cui le batterie sono sostanzialmente inaccessibili per gli utenti comuni, a meno di non ricorrere a procedure particolari con strumenti specifici che non sono alla portata di tutti.

Personalmente, l'ultima volta che abbiamo sostituito una batteria su smartphone risale a un decennio fa, quando il glorioso Galaxy S II permetteva addirittura di inserire una batteria maggiorata per prolungare l'autonomia (che era ottima anche con la batteria standard). Con la nuova legge proposta dal Consiglio Europeo allora torneremo alle origini.

Chiaramente i produttori di smartphone non saranno obbligati a integrare batterie removibili su tutti i loro prodotti, ma solo su quelli venduti in Europa. D'altra parte, ci viene difficile pensare che i grandi come Apple, Samsung e Xiaomi progettino due tipologie diverse degli stessi modelli di smartphone per i mercati europei e per quelli extra europei.

Alla base della nuova legge chiaramente c'è una ragione di sostenibilità ambientale, visto che le batterie al litio degli smartphone possono essere una fonte di inquinamento, e di durabilità dei dispositivi elettronici. Il nuovo regolamento infatti impone anche altri vincoli ai produttori di smartphone in materia di batterie:

Il 63% delle batterie dei dispositivi mobili dovranno essere raccolte entro il 2027.

delle batterie dei dispositivi mobili dovranno essere raccolte entro il 2027. Il recupero del litio dalle batterie usate dovrà essere al 50% entro il 2027. Entro la fine del 2031, dovrà arrivare all'80% .

dalle batterie usate dovrà essere al 50% entro il 2027. Entro la fine del 2031, dovrà arrivare all'80% . Soglie minime di componenti riciclati per la produzione di nuove batterie.

per la produzione di nuove batterie. Soglie minime di efficienza di riciclaggio delle batterie prodotte entro il 2025.

Ora cosa accadrà? Nel breve termine non ci aspettiamo scossoni.

Non aspettiamo i nuovi Galaxy S e i nuovi iPhone con batterie removibili, per capirci. Se ne inizierà a parlare concretamente tra un paio d'anni: il 2027, la nuova era degli smartphone, non è assolutamente lontano.