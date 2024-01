Gli smartphone premium trascinano il mercato, ma non trema la classifica

Lo studio è stato condotto da Counterpoint Research , che ha evidenziato questo aumento nella fascia di smartphone che sono venduti a un prezzo superiore ai 600$ . Per farvi un'idea di quali dispositivi si sta parlando, potete consultare la nostra guida all'acquisto e, inoltre, potete scoprire quali sono stati i migliori smartphone del 2023 .

Il mercato globale degli smartphone si muove all'unisono: nel 2023 in tutto il mondo le vendite degli smartphone premium sono cresciute del 6% rispetto al 2022. Si tratta di un dato in controtendenza con quanto registrato nel corso del 2023, che ha visto un calo delle vendite generale.

Come si può notare dall'immagine, il segmento degli smartphone premium nel 2023 ha raggiunto la quota del 24% dell'intero mercato, superando il 21% registrato nel 2022 e, soprattutto, quadruplicando la quota che gli smartphone premium avevano nel 2016.

Questi dati sono stati commentati dall'analista senior Varun Mishra, che ha affermato che i consumatori sono disposti a spendere di più per avere uno smartphone di qualità alta, che potranno usare per diversi anni, e che per molti di loro possedere uno smartphone premium è uno status symbol.

Infatti, all'interno del segmento degli smartphone premium si può considerare il sottogruppo degli smartphone ultra-premium, cioè quelli che costano più di 1.000$, che contribuisce alle vendite della fascia alta con oltre il 30% del totale delle vendite del gruppo.