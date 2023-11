Gli smartphone con SAR più alto e più basso

Gli smartphone sono ormai i nostri compagni quotidiani, nel vero e proprio senso del termine. Abbiamo i nostri telefoni a fianco tutto il giorno, anche mentre dormiamo nella maggior parte dei casi. E spesso non abbiamo presente che in realtà si tratta di dispositivi che inviano e ricevono continuamente segnali cellulari.

In altre parole, tutti i nostri telefoni emettono un certo quantitativo di energia, o se preferite di radiazioni, per funzionare correttamente nella ricezione e invio di segnale cellulare, necessario per comunicare con altri dispositivi e con internet. Ed è fondamentale quantificare se tale quantità di energia emessa, la quale viene in parte assorbita dal nostro corpo che è sempre vicino al telefono, può essere nociva per la salute.

Cosa c'entra la salute con le radiazioni emesse dal telefono? Sicuramente è lecito porsi tale dubbio, visto che le radiazioni corrispondono a energia assorbita dal nostro corpo, dalle nostre cellule.

Energia che potrebbe avviare processi non fisiologici di evoluzione delle cellule stesse, i quali poi potrebbero tramutarsi in patologie. Inoltre, l'energia assorbita comporta un riscaldamento della zona che la assorbe, un riscaldamento non fisiologico che se eccessivo può non essere positivo per la salute.

Proprio per questi motivi gli organismi che regolano il commercio di dispositivi elettronici che emettono radiazioni come gli smartphone, sono caratterizzati da quello che è definito Specific Absorption Rate (SAR). Ogni smartphone arriva con un valore SAR, calcolato come indice di assorbimento alla testa e al corpo. E grazie ai dati forniti dal Bundesamt für Strahlenschutz, l'Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni, abbiamo modo di vedere quali sono i 20 smartphone con SAR più alto: