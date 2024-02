Ecco gli smartphone e tablet Samsung che riceveranno Android 15

Negli scorsi giorni Google ha rilasciato la prima Developer Preview di Android 15. A riguardo, tanti utenti hanno iniziato a chiedere se il proprio dispositivo riceverà l'aggiornamento, tra cui quelli che utilizzano uno smartphone Samsung. Un elenco ufficiale, in tal senso, ancora non è stato pubblicato, tuttavia è già possibile fare delle previsioni su quali telefoni Samsung arriverà Android 15 con One UI 7.

Prima di passare all'elenco - ricordiamo, non ufficiale - occorre specificare che qualsiasi dispositivo Galaxy lanciato con Android 13 otterrà l'ultima versione del sistema operativo visto che il marchio coreano fornisce almeno due major update. Inoltre, l'aggiornamento arriverà anche sugli smartphone e tablet di fascia media che hanno debuttato con Android 11 poiché in quel periodo Samsung ufficializzò la nuova politica quadriennale in materia di update.