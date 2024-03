Gli smartphone più desiderati dagli italiani nel 2024: Samsung ed Apple dominano, ma con diverse sorprese

L'ultima ricerca di Trovaprezzi, il noto comparatore di offerte online, dà uno spaccato di quello che è il mercato smartphone in Italia, e in particolare di quelli che sono i telefoni più richiesti.

Ma facciamo un passo indietro. Nel 2023, Android ha totalizzato quasi 10 milioni di ricerche, contro poco più di 3 milioni per iPhone. La ragione può anche risiedere nel fatto che i telefoni Android sono molti di più, e in ogni fascia di prezzo, quindi è logico andare a caccia dell'offerta. Gli iPhone invece sono notoriamente più cari e comunque superiori a un livello minimo, quindi è chiaro che abbia meno senso cercarli su un comparatore di prezzi.

Detto ciò, la vittoria di Android è netta, e rappresenta comunque una tendenza generale del mercato, indipendentemente dalla fascia di prezzo.

Ma veniamo al 2024. Samsung Galaxy S23, iPhone 15 e iPhone 15 Pro Max dominano l'interesse di ricerca tra gennaio e febbraio.

E anche qui è significativo osservare come l'utente Android punti comunque un po' più al risparmio, concentrandosi sulla generazione precedente, mentre chi vuole l'iPhone volte il modello più nuovo.

Se poi consideriamo solo i top di gamma le cose non cambiano troppo. In ordine abbiamo infatti i seguenti modelli:

C'è anche qualche dato demografico interessante, sempre relativo ai modelli di fascia alta. Il 69% sono uomini e giovani (nel 27% dei casi tra 25 e 34 anni mentre nel 24% tra 18 e 24). Andando invece oltre i 54 anni c'è un netto disinteresse per smartphone oltre i 1.000 euro.

Venendo invece alla fascia bassa (sotto i 300 euro), la classifica è la seguente:

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare però, sono i 35-44enni i più interessati a questa fascia (23%) contro un misero 14% per gli utenti tra 18 e 24 anni.

