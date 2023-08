Lo smartphone più venduto del 2023? iPhone 14 Pro Max. Davanti a iPhone 14 Pro

Va bene, tecnicamente stiamo parlando di spedizioni e non di vendite, ma il fatto che gli smartphone più spediti al mondo nella prima metà del 2023 siano nell'ordine iPhone 14 Pro Max, seguito da iPhone 14 Pro e da iPhone 14, la dice lunga sul dominio di mercato della mela.

A rivelarlo, un rapporto di Omdia in cui vengono confrontati i dati di spedizione con lo stesso periodo del 2022 e in cui vengono rivelati interessanti dettagli sul settore, non solo riguardo i dispositivi della casa di Cupertino, ma anche il dominio di Samsung nella fascia bassa del mercato.

Secondo i dati della società di analisi inglese, infatti, possiamo notare come rispetto al primo semestre del 2022, in cui il podio era composto da iPhone 13, iPhone 13 Pro Max e Galaxy A13 di Samsung, il mercato si sia spostato verso telefoni più costosi.