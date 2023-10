Ecco tutti gli smartphone Xiaomi che potrebbero ricevere il nuovo HyperOS

Recentemente Xiaomi ha annunciato che presto rilascerà il suo nuovo sistema operativo HyperOS, sempre basato su Android. A riguardo, sembrerebbe che l'inedito sistema operativo consentirà agli smartphone dell'azienda cinese di beneficiare di una migliore connettività. Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, invece, ancora non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, alcune indiscrezioni suggeriscono il 27 ottobre come presunta data di presentazione.

Tra l'altro, negli scorsi giorni su Weibo sono trapelati anche diversi screenshot di HyperOS, il quale avrà le stesse icone di MIUI 14 mentre il centro di controllo verrà interessato da una serie di modifiche. Ancora, è stato diffuso un elenco degli smartphone che dovrebbero ricevere l'aggiornamento. Eccolo nel dettaglio:

Redmi:

Redmi K40

Redmi K40S

Redmi K40 Pro/Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K60E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Nota 10T 5G

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10T

Redmi Note 10S / Redmi Nota 11SE India

Redmi Note 10 Pro

Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G

Redmi Nota 11R

Redmi 10C / Redmi 10 Power

Redmi 11Prime 4G

Redmi Note 11 4G/11 NFC 4G

Redmi Note 11 5G / Redmi Nota 11T 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Nota 11E Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11T Pro/11T Pro+

Redmi Note 12 4G/4G NFC

Redmi 12C

Redmi12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 Pro 5G/Pro+ 5G/Discovery

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R / Redmi 12 5G

Redmi Note 12 5G / Nota 12R Pro

Redmi Note 13 4G/4G NFC

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13C

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO F4GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3GT

POCO X6Pro 5G

POCO X6 5G

POCO X5Pro 5G

POCO X5 5G

POCO X4GT

POCO X4Pro5G

POCO M6 Pro5G

POCO M5

POCO M5

POCO M4Pro5G

POCO M4Pro4G

POCO M45G

POCO M3 Pro5G

POCO C55

Xiaomi: