L'app SmartThings offre ora un nuovo modo per gestire i vostri dispositivi

Con l'aumentare del numero di dispositivi connessi in casa, è ormai sempre più difficile gestirli. Per questo Samsung ha annunciato al CES 2024 una novità per controllare meglio la smart home: una mappa 3D da cui vedere a colpo d'occhio tutta la casa e i prodotti smart, per gestirli con un tocco (sapete cos'è e come funziona SmartThings, l'app per la gestione della casa intelligente di Samsung?).

Ora la funzione, chiamata 3D Map View, è finalmente disponibile sull'app SmartThings, l'hub per la domotica della casa di Seul. come potete vedere dalle immagini, questa nuova vista semplifica la gestione della casa intelligente visualizzando dove è localizzato ogni dispositivo.