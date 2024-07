Gli smartwatch Amazfit si aggiornano a Zepp OS 4: tra le novità c'è GPT-4o

Amazfit ha presentato Zepp OS 4, il nuovo software che animerà i suoi smartwatch e che integra OpenAI's-GPT-4o, che punta a migliorare la funzionalità dei dispositivi indomabili dell'azienda. Il download del nuovo S.O. è già disponibile per Amazfit Balance e Amazfit Active, mentre il supporto per le serie Amazfit T-Rex Ultra, Falcon e Cheetah arriverà alla fine del 2024.

Migliora l’integrazione di Zepp Flow

Zepp OS 4 implementa un Zepp Flow aggiornato, in grado di sfruttare la tecnologia GPT-4o di OpenAI. Gli utenti, così, potranno controllare i propri dispositivi con i comandi vocali, evitando di toccare lo smartwatch. Migliorata anche l'interfaccia, che ora permette agli utenti di gestire con maggiore immediatezza le impostazioni oppure di rispondere più facilmente ai messaggi provenienti da app come WhatsApp (e di avviare chiamate tramite bluetooth). A fine luglio, poi, arriverà la possibilità di inviare risposte vocali anche in italiano. Inoltre, Zepp OS 4, grazie ad un'integrazione più efficiente con i bluetooth, consente l'utilizzo dei dispositivi Amazfit per controllare dispositivi come altoparlanti Sonos oppure action can GoPro e DJI.

Più soluzioni per il fitness

Nel nuovo software sono state implementate anche mini apps personalizzabili, dedicate soprattutto agli amanti del fitness e della salute. Tra queste, c'è Workout Extension, pensata per gli sportivi e che consente di personalizzare i dispositivi personali in base agli obiettivi di benessere individuali.Questa mini-app è compatibile con i dispositivi Zepp OS 3.5 come le serie Cheetah, Falcon e T-Rex Ultra.

L’arrivo dell’IA

L'intelligenza artificiale in Zepp OS 4 consente di aumentare le potenzialità dei dispositivi indossabili. Ad esempio, ci sarà la guida al sonno basata sull'IA in Zepp Aura oppure il coaching fitness in tempo reale con Zepp Coach. Inoltre, più dispositivi di terze parti possono essere controllati dall'orologio Amazfit con Zepp OS 4. I primi smartwatch a ricevere Zepp OS 4 saranno Amazfit Active e Amazfit Balance.

