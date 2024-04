Uno smartwatch gaming è una buona idea? Qualcuno l'ha realizzato

Ma gli smartwatch possono fare anche altro. Oltre alla possibilità di gestire rapidamente notifiche e domotica in casa, gli smartwatch possono anche farci giocare . Sì, avete capito bene. Qualcuno ha trasformato il proprio indossabile in uno smartwatch da gaming .

Un utente su Reddit ha pubblicato come è riuscito a trasformare il suo smartwatch in un dispositivo da gaming in grado di essere accoppiato a un controller di gioco.

Per riuscirci è stata fatta una vera e propria operazione manuale sull'orologio, con l'utente che ha sostituito alcuni componenti hardware dello smartwatch originario con componenti provenienti da smartphone. L'utente ha anche svolto un lavoro sul software del dispositivo, per renderlo compatibile al controllo tramite controller. Il sistema operativo risultante dovrebbe essere una versione personalizzata di Android con elementi di Wear OS.