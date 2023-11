I nuovi smartwatch per gli appassionati di nautica e immersioni: ecco il Garmin Quatix 7 Pro e Descent Mk3

Questi ultimi smartwatch presentati dall'azienda, infatti, sono stati pensati nello specifico per gli amanti della vita in barca e delle immersioni : parliamo del nuovo Garmin quatix 7 Pro e del Descent Mk3 . Vediamo cosa offrono:

Al giorno d'oggi nel mercato degli smartwatch è possibile trovare un dispositivo per ogni tipo di esigenza. In particolare, per quanto riguarda l'ambito outdoor , Garmin è in assoluto l'azienda che offre la più ampia scelta di prodotti progettati appositamente per diverse attività (sapete già come collegare il vostro Garmin al telefono? ).

Garmin quatix 7 Pro

Il quatix 7 Pro è il compagno di avventure ideale sia per amanti della vela che per appassionati di barche a motore, ma nulla vieta di utilizzarlo anche quotidianamente in città. Lo smartwatch è stato progettato per garantire ovviamente la massima resistenza in ambiente marino, infatti il display è un AMOLED touchscreen da 1.3'' con lente in zaffiro antigraffio, mentre lunetta, fondello e pulsanti sono in acciaio inox.

La carrure è in polimero Grivory, la cassa da 47 mm è avvitata con sistema di serraggio ad alta pressione a campana, per resistere fino a 100 metri di profondità. Il meccanismo di sgancio QuickFit del cinturino garantisce il massimo comfort mentre la misura da 22mm permette una facile personalizzazione con altri cinturini compatibili.

La durata della batteria viene dichiarata fino a 16 giorni di utilizzo in modalità smartwatch. Il prodotto dispone inoltre una torcia LED sulla cassa con diverse modalità di irradiamento e della modalità RedShift per virare il colore del display verso sfumature di rosso per ridurre il disturbo durante il sonno.