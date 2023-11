Al debutto un nuovo smartwatch Redmi con HyperOS a bordo: ecco tutte le specifiche

Periodo frenetico per Redmi. Oltre alla serie K70, infatti, sul mercato è stato immesso anche lo smartwatch Watch 4, caratterizzato dal quadrante di forma quadrata, da un robusto telaio centrale in lega di alluminio e da una corona in acciaio inossidabile. Inoltre, sarà possibile scegliere vari tipi di cinturini, tra cui quello realizzato in nylon, in metallo oppure in silicone.

Passando alle specifiche tecniche, Watch 4 può contare su un display AMOLED sempre attivo da 1,97" (con risoluzione di 390 x 450 pixel), in grado di offrire oltre 200 quadranti. Tra l'altro, come il nuovo Xiaomi Watch S3, anche l'ultimo dispositivo di Redmi funziona con a bordo Xiaomi HyperOS. Per quanto riguarda le modalità di allenamento, ne sono presenti oltre 150, così come è presente un allenatore vocale. Non manca, poi, un sensore PPG a quattro canali aggiornato, che garantisce una maggiore precisione del monitoraggio (fino al 10%). Supportato senza problemi il monitoraggio della frequenza cardiaca in tutte le condizioni atmosferiche, così come il GPS.